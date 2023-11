Juve, Pogba snobba il derby d’Italia? Il francese sceglie la Formula 1

La lontananza di Pogba non significherebbe necessariamente che il giocatore della Juventus non abbia visto il match della squadra. Basti pensare all'attaccamento che lo stesso Evra avrebbe spesso manifestato in passato alla sua ex squadra. D'altro canto il gesto di non rimanere vicino alla sua squadra in un momento così delicato per lui potrebbe non fare particolarmente piacere ad ambiente e tifosi…