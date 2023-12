Juve, Pogba shock: richiesti 4 anni di squalifica dalla Procura antidoping

Non arriverebbero buone notizie dalla chiusura dell'iter processuale di cui si è occupata la Procura antidoping sul caso Pogba . Una vicenda, quella per il giocatore della Juventus , aperta dopo che il calciatore francese è risultato positivo al test antidoping. Quest'ultimo svolto in seguito della prima giornata di campionato. La richiesta per Pogba sarà una squalifica di 4 anni da ogni attività sportiva professionistica.

In realtà, non sarebbe nulla di clamoroso considerando che la pena è quella che viene normalmente commutata per doping in caso di mancato patteggiamento. Eventualità quest'ultima che non è ancora dato sapere se il giocatore intenderà avviare. Nel frattempo anche la Juventus starebbe riflettendo sul da farsi considerando il pesantissimo ingaggio che il giocatore percepisce in bianconero fino al 2026.