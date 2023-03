Juve, il Pogback è un flop: il Polpo pagato più di 200k per minuto giocato

8 milioni di stipendio all'anno e soltanto 35 minuti giocati fin qui: Pogba costa alla Juve più di 200k euro al minuto

redazionejuvenews

Più di 200k euro, per la precisione 228.571: questo è quanto stato pagato Paul Pogba fin qui per ogni minuto giocato. 8 milioni di euro per 35 minuti di giocati. In pratica una Ferrari ogni 60 secondi, una follia. Eppure in estate il suo trasferimento era sembrato un sogno. I tifosi aspettavano il suo ritorno da tempo e lui non vedeva l'ora di riprendersi dopo alcune stagioni sottotono. Niente da fare: una serie di infortuni uno dietro l'altro e ben 34 partite non convocato.

Dopo l'esclusione per motivi disciplinari nel match di andata di Europa League contro il Friburgo, il francese ha subito un nuovo infortunio muscolare. "Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica", recita il comunicato ufficiale. Uno stop che rischia di tenere l'ex United ai box per circa un mese tra recupero e riatletizzazione. Se tutto andrà per il verso giusto, Pogba tornerà a disposizione di Allegri soltanto per l'ultimo mese e mezzo di stagione.

Una brutta botta tanto per la Juve quanto per il giocatore, che è sembrato particolarmente sconsolato. All'uscita dal JMedical il francese non si è fermato a firmare autografi. "Scusate, non ho la testa", ha detto. Poi il post sui social: "Ricorda: Allah non lascia che su nessuna anima gravi un peso superiore a quello che può sopportare". Il Pogback per ora è un Pogflop.