Juve, dalla risoluzione del contratto alla squalifica: Pogba rischia grosso

Paul Pogba al termine del match tra Udinese e Juve a seguito di un test antidoping è risultato positivo al testosterone. Per il francese è l'ennesima mazzata di un'annata terribile, ma cosa rischia ora il Polpo? In attesa dell'esito delle controanalisi, il club bianconero l'ha sospeso in via cautelare. Se la positività dovesse essere confermata, però, le conseguenze sarebbero estremamente gravi.