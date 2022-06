Juve: in attesa del Pogmentary, lo United annuncia l’addio del francese

Su Instagram Pogba ha annunciato l'arrivo di una docuserie sulla sua ultima stagione allo United, il Pogmentary. La Juve osserva....

"Mi chiamo Paul Pogba , gioco al Manchester United. In uno dei migliori club del pianeta. Qualche anno fa ho vinto la coppa del mondo con la nazionale francese. Voglio essere l’elite del calcio. Un Fuoriclasse! Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare. Sono nato pronto. Bisogna essere pronti: a cadere, a rialzarmi, a battermi e a vincere", con queste parole Paul Pogba sul suo profilo Instagram ha annunciato il Pogmentary .

Ma cosa sarebbe il Pogmentary? La parole deriva dall'unione di Pogba e Documentary, un documentario sul Polpo disponibile su Amazon Prime Video in Francia a partire dal 17 giugno. La docuserie racconterà l'ultima stagione di Pogba al Manchester United, tra giocate di classe, momenti di crisi e la difficile scelta sul futuro. Il colosso americano continua quindi la produzione di serie tv calcistiche e dopo "All or nothing Juventus", andrà a produrre un altro documentario caro ai tifosi bianconeri. Non è da escludere, infatti, che la scelta sul futuro della prossima squadra di Pogba sia rivelata proprio in concomitanza con l'uscita del Pogmentary.