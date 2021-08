Dall’Inghilterra: Pogba non rinnova con lo United. Sull’ex Juve c’e il PSG

Il giornale inglese The Indipendet rivela che Paul Pogba non ha intenzione di rinnovare con il Manchester United. Sull'ex Juve c'è il PSG.

La stagione di Paul Pogba al Manchester United è cominciata nel migliore dei modi: 4 assist in una partita e una prestazione da incorniciare. Il centrocampista ex-Juve è in uno stato di forma eccezionale, reduce da un Europeo da protagonista con la sua Francia. Nonostante l'ottimo rapporto con i compagni e le buone prestazioni in Inghilterra, il centrocampista francese potrebbe lasciare l'Inghilterra. A riportarlo è il giornale inglese The Indipendent, che assicura come il classe 1993 non sia intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Red Devils, in scadenza a giugno 2022. Il francese vorrebbe trasferirsi in Spagna, ma Real Madrid e Barcellona, piene di debiti, non sembrano opzioni plausibili.