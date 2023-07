Juve, Pogba su IG: “L’arte di vincere si impara anche dalle sconfitte”

Da poco rientrato dal suo viaggio in Arabia Saudita, spunta una story sul profilo ufficiale Instagram di Paul Pogba . Il centrocampista francese ha postato questa frase " L'arte di vincere si impara anche dalle sconfitte ". Il messaggio appare enigmatico e continuano a circolare le voci di un suo possibile addio . La cifra sul piatto è importante e il francese potrebbe essere tentato.

La Saudi Pro League invade ancora il mercato europeo, il giocatore intanto valuta. Il viaggio a Gedda -che lo ha tenuto lontano da casa da venerdì scorso ad oggi- gli ha permesso di visitare le strutture di allenamento saudite e di valutare in maniera più approfondita l'offerta monstre da 100 milioni di euro per tre anni. I sauditi ora fanno sul serio e la permanenza del Polpo a Torino non è più così scontata.