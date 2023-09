Juve, Paul Pogba ieri ascoltato per cinque ore a Parigi: il punto

In attesa delle controanalisi, ieri Pogba è stato ascoltato per quasi 5 ore dai giudici del Tribunale di Parigi

L'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sul caso Pogba. Oltre all'attesa per le controanalisi - a cui verrà sottoposto il prossimo 5 ottobre- ieri il francese è stato a Parigi per la questione dell'estorsione e del tentato sequestro. Ieri è stato quasi cinque ore a confronto dal giudice, assieme alla madre e all'agente Rafaela Pimenta. Il giocatore è stato ascoltato così come le altre parti in causa (tra cui anche il fratello maggiore) ribadendo di aver subito violenza e minacce.