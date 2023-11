Juve, riecco Pogba: avvistato al Gp di F1 di Abu Dhabi

Che fine ha fatto Pogba ? Il centrocampista della Juve da quando è stato squalificato per doping non era più stato visto in pubblico, ma ieri è stato avvistato ad Abu Dhabi in compagnia dell'ex compagno di squadra e di nazionale Patrice Evra .

Il suo futuro è ancora particolarmente in bilico, ma per il momento il Polpo non può scendere in campo con la Juve, sospeso in via cautelare in attesa di una sentenza definitiva.