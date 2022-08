Juve, Pogba verso il rientro. Presidente FFF: “Spero venga in Qatar”

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia , l'allenatore bianconero ha confermato: " Dalla prossima settimana, se tutto procede bene, inizierà a correre. Poi vedremo come si evolverà la situazione per averlo al meglio il prima possibile. Di Maria? É recuperato e potrebbe giocare a partita in corso". Pogba si avvicina quindi al rientro in campo, ma le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno e con grande attenzione. Il rischio ricadute è alto e nessuno in casa Juve vuole rischiare di perderlo ancora.

Ma perchè il francese non si è operato? L'operazione avrebbe garantito una maggiore probabilità di successo, ma avrebbe costretto Pogba ad un lungo stop e forse a saltare il mondiale in Qatar con la Francia. Per questo il Polpo ha deciso di rischiare e non operarsi. Negli ultimi giorni, però, il francese è finito nel mirino dei media a causa delle dichiarazioni del fratello Mathias Pogba. A proposito il presidente della Federcalcio francese (FFF) Noël Le Graët ha detto: "Quelle di cui si sta parlando adesso sono solamente voci, spero che rimangano tali perché adoro Pogba e mi auguro che questo non porti alla sua esclusione dalle convocazioni della nazionale in vista dei prossimi Mondiali". Come andrà a finire?