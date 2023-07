Juve, riecco Pogba: il francese è atteso alla Continassa per tornare al 100%

"Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico". Con queste parole Rafaela Pimenta, agente di Pogba, aveva annunciato il ritorno a Torino anticipato del centrocampista francese. Il Polpo ha quindi rinunciato a gran parte delle sue vacanze ed è atteso oggi alla Continassa per ricominciare subito gli allenamenti. L'obiettivo è prepararsi al meglio e tornare subito al 100% così da dimenticare l'ultima, pessima stagione.