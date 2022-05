Juve, nuovo look per Pogba: il Polpo lascia un indizio sui social

La Juve continua i contatti con Pogba: il centrocampista francese aspetta la chiamata dei bianconeri e lascia un indizio social

La stagione è ormai finita e mentre la Roma di Mourinho si è aggiudicata la Conference League, la Juve, prendendo in prestito un termine coniato dallo Special One, ha terminato l'annata con zero tituli. Un risultato deludente quello dei bianconeri, eliminati dalla Champions League, sconfitti in finale di Supercoppa e Coppa Italia e completamente fuori dalla lotta scudetto. Per fortuna l'obiettivo minimo del quarto posto con la conseguente qualificazione alla Champions League è stato raggiunto. Troppo poco per poter esultare. Ora la Juve dovrà pianificare al meglio la prossima stagione, con l'obiettivo di provare subito a vincere. Per farlo la dirigenza bianconera ha deciso di puntare sull'esperienza di Pogba.

Il centrocampista francese è da sempre il sogno proibito dei tifosi bianconeri, che non vedono l'ora di rivederlo a Torino. Il Polpo da settimane sembra aver deciso: vuole la Juve. Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza e nonostante le offerte faraoniche del PSG, l'idea di tornare in Italia è quella che più lo entusiasma. In bianconero Paul ritroverebbe un ambiente che gli ha sempre voluto bene e un allenatore, Allegri, che sa come farlo rendere al meglio. Ora la palla passa ai bianconeri, che dovranno ufficializzare l'offerta e le trattative. Cherubini e Arrivabene stanno limando gli ultimi dettagli, a breve dovrebbe arrivare l'offerta.

Nel frattempo sui social il centrocampista francese fa impazzire i tifosi della Vecchia Signora. Sul suo profilo Instagram, infatti, Pogba ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, completamente bianchi. Il post è accompagnato da una domanda: "You know what time is it?". Un'espressione che letteralmente si traduce in "Sapete che ore sono?", ma che spesso viene utilizzata in senso metaforico, come nel famoso "It's summer time" del film High School Musical. I commenti sotto al post sono infatti tutti bianconeri: "It's time to Pogback". Sarà così?