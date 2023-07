Juve, dopo il viaggio in Arabia Pogba torna a Torino: le immagini

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere. Dopo aver rinunciato a parte delle vacanze per ricominciare ad allenarsi, il Polpo ieri è volato in Arabia Saudita .

Il motivo della visita non è ben chiaro: l'entourage del giocatore dice per motivi personali ma l'ex United ha anche visitato il centro sportivo dell'Al-Hilal. Secondo i media francesi il club saudita avrebbe offerto al giocatore un contratto da 100 milioni di euro più bonus in tre anni.