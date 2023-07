Juve, Pogba in Arabia Saudita: offerta al giocatore da 100 milioni più bonus

Il ritorno di Paul Pogba alla Juve a causa di una serie infinita di infortuni è stato un vero e proprio flop . L'ultima stagione del centrocampista francese è stata un calvario ma ora il Polpo si era detto pronto a ritornare in campo tanto da concludere in anticipo le vacanze per ricominciare subito ad allenarsi . L'obiettivo dell'ex United sembrava quello di voler convincere Allegri a continuare a puntare su di lui, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Nel giorno in cui alla Continassa inizia ufficialmente il ritiro bianconero, infatti, Pogba è invece volato in Arabia Saudita . Secondo il suo entourage il motivo della visita sarebbe personale , ma dietro sembra esserci qualcosa di più.

Secondo quanto riportato da TeamFootball, infatti, il Polpo sarebbe stato in visita al centro sportivo dell'Al-Ittihad, squadra di Benzema e Kante. Nell'estate dei grandi trasferimenti in Arabia pensare che anche il centrocampista della Juve si trasferisca non è follia. Pare infatti che il club saudita abbia offerto al giocatore un contratto da 100 milioni di euro più bonus in tre anni, una di quelle cifre che sono difficili da rifiutare. In un video diventato subito virale sui social il francese parlando con un tifoso arabo scherza: "Trasferirmi qui? Oggi no, domani chissà...". E ancora: "Ma all'Ittihad o all'Al-Ahly? Non so".