Pogba addio? Ecco chi arriva al suo posto | Juventus News

La storia relativa a Pogba ha colto tutti di sorpresa. E anche se non ci sono ancora certezze rispetto a quello che potrebbe avvenire da qui alle prossime settimane, è bene fare ordine per capire cosa sta succedendo. Pogba è risultato positiva al test anti-Doping e la sostanza rilevata è quella che porta al Testosterone.

Pogba addio: ecco chi potrebbe arrivare al suo posto

La notizia è uscita ieri lasciando tutti molto spiazzati. Dai tifosi, a molti organi di stampa che mai avrebbero immaginato una cosa simile. In queste ore, sono stati in molti ad esprimersi circa quello che potrebbe avvenire. E le impressioni, sono pesanti. Noi di Juvenews abbiamo provato ad immaginare chi è che potrebbe prendere il suo posto. In un articolo di qualche giorno fa (prima che uscisse questa notizia) ne avevamo già parlato svelandovi quelli che sarebbero i piani della Juventus per sostituire Pogba svelandovi anche qualche nome di mercato<<<