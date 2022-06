Juve e Pogba: e vissero per 4 anni felici e contenti. Ma c’è di più…

Rafaela Pimenta, agente di Pogba, de Ligt, Kean e Pellegrini, ha incontrato la dirigenza della Juve: novità importanti

redazionejuvenews

Juventus e Paul Pogba: e vissero per sempre felici e contenti. O meglio, per 4 anni felici e contenti. Ieri l'agente del centrocampista francese Rafaela Pimenta ha incontrato Federico Cherubini e la dirigenza bianconera, trovando un accordo per il contratto. Il Polpo tra il 5 e l'8 luglio è atteso a Torino per le firme: 4 anni di contratto a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Sulla carta saranno davvero tutti felici. Il centrocampista guadagnerà ben 10 milioni e la Juve potrà sfruttare i benefici del Decreto Crescita per risparmiare sul suo contratto. Allegri, invece, potrà finalmente contare su un centrocampista di livello, in grado di garantire qualità in zona gol.

Ma le emozioni in casa Juve non sono finite qui. Ieri, infatti, Pimenta ha parlato anche del futuro di altri tre suoi assistiti. I primi due sono Luca Pellegrini e Moise Kean. Il terzino italiano la passata stagione ha convinto solo a tratti e potrebbe anche partire: sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Premier League. Discorso simile per l'attaccante classe 2000 che dovrà essere riscattato dall'Everton per 28 milioni. Il giovane bomber non ha entusiasmato e per questo la Juve starebbe pensando ad alcune soluzioni alternative. La prima potrebbe essere uno scambio con il PSG per Paredes, la seconda invece la cessione: su di lui Fulham e NottingamForest.

L'ultimo giocatore, ma non per importanza, è Matthijs de Ligt. Il centrale olandese ha diverse offerte in giro per l'Europa ma la Juve vorrebbe provare a trattenerlo offrendogli un nuovo rinnovo di contratto. L'agente è stata però chiara: il classe 1999 è disposto a rinnovare a patto che venga abbassata la clausola rescissoria. Quella da 120 milioni attualmente presente nel contratto dell'olandese è ritenuta troppo alta. La Juve dopo l'addio di Chiellini non può rischiare di perdere un altro difensore centrale e per questo ragiona sul futuro di de Ligt.