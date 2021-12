Gravina: “Juve? Evitiamo processi sommari, la giustizia farà il suo corso”

Il caos plusvalenze ha colpito la Juventus e la Serie A come un fiume in piena. Ecco il commento del presidente della FIGC Gravina

Il caos plusvalenze ha colpito la Juventus e la Serie A come un fiume in piena. Perchè se da una parte i bianconeri sono sicuramente il club sotto più stretta osservazione, non bisogna dimenticarsi che non è l'unico. Diverse altre squadre sono sotto la lente di ingrandimento. Intervenuto sull'argomento, il presidente della FIGC Gravina ha detto: "Lavoriamo sul tema plusvalenze già da due-tre anni, sapete che dobbiamo incrociare correttamente il tema della politica dimensione nel nostro mondo e l'impatto delle plusvalenze con quello che è il tema delle plusvalenze civilisticamente parlando. Nel mondo dello sport ci forme di degenerazioni che vanno però provate. Eviterei ogni processo sommario e mi rimetterei alle valutazioni corrette della magistratura, che ha strumenti più attenti e invasivi dei nostri. Come abbiamo già suggerito e stiamo studiando come comitato UEFA, stiamo cercando di adottare accorgimenti che verranno inserite nelle prossime licenze nazionali".

Uno dei più grandi problemi legati alle plusvalenze è determinare il valore reale di un giocatore. Alcuni dicono che sia possibile calcolare matematicamente il valore di un calciatore, anche se giovane e di prospettiva. Gravina non è dello stesso parere: "Ho scoperto che ci sono scienziati capaci di individuare delle soluzioni. Secondo me tutto ciò che può essere collegato ad una valutazione soggettiva non può essere tradotto in un algoritmo. Non sarà mai condiviso in termini di giudizio. Il tema è un altro, dobbiamo capire se nel mondo dello sport possiamo adottare delle cautele nel tenere in considerazione le plusvalenze effettive, quelle che richiedono scambi di finanza".