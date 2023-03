Pjanic: “Fagioli era diverso dagli altri. Conte? Non lo vedo bene alla Juve”

La Juventus nonostante i 15 punti di penalizzazione è a soli 7 punti dal quarto posto: “Non sono sorpreso, perché conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juve sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche con il -15”. Sul possibile ritorno di Conte alla Juve: “Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus in questo momento perché se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore”.