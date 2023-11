Juve, Pjanic: “Critiche ad Allegri? Non si può piacere a tutti, non lo toccano”

Intervistato da Tuttosport Pjanic ha parlato del derby d'Italia : " Sarà una grandissima partita, è il derby d’Italia e si sfidano due squadre in forma , con il primo posto in ballo. Sarà una partita chiusa tatticamente, difficile da sbloccare, ma di grande intensità. Perché l’Inter vorrà fare il colpo e allungare , la Juve sfruttare l’opportunità di scavalcare i nerazzurri al primo posto. Una grande opportunità. Vincere darebbe una spinta in più, soprattutto alla Juve: più fiducia e più certezze. Si deve giocare senza pressione, con intelligenza, sapendo di affrontare una squadra che l’anno scorso ha fatto la finale di Champions. Però sei la Juve e quando sei la Juve devi giocarla per vincere".

I bianconeri possono davvero puntare allo scudetto? "Sono sicuro che la Juve combatterà fino alla fine per lo scudetto: non ho dubbi, perché so che con Allegri hai una certezza in mano. Non si può piacere a tutti e certe critiche arrivano più o meno sempre dalle stesse persone, ma non lo toccano. Chi sta nel calcio conosce bene il lavoro che fa Allegri: non è per caso che è stato cercato dai più grandi club del mondo, come il Real Madrid".