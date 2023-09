Juve, Pistocchi: “Con l’Empoli spettacolo noioso, ma vittoria meritata”

Maurizio Pistocchi ha parlato del match disputato dalla Juventus contro l'Empoli: per il giornalista vittoria meritata, ma match non esaltante

L’Empoli che non ha ancora segnato un gol è la controfigura della squadra ficcante della scorsa stagione: non ha nè peso nè velocità, e ai suoi ritmi è tutto facile per i bianconeri. Spettacolo noioso, basso ritmo e poca qualità, con tanti passaggi e gesti tecnici sbagliati da parte di entrambe le squadre, ma vittoria bianconera nettamente meritata e Juve che sale al terzo posto alle spalle di Inter e Milan".