Juve, la pista Castagne resta calda, ma ci sono anche altri nomi

A destra serve un profilo di esperienza: il nome preferito resta quello di Timothy Castagne. Nonostante la retrocessione in Championship del Leicester, il club inglese continua a chiedere circa 15 milioni di euro per valutare la cessione di Castagne. La Juve cerca uno sconto anche perché il Leicester non aprirebbe al prestito. Castagne dal canto suo spingerebbe per tornare in Serie A: nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. Oltre a lui restano vive le piste di: Odriozola e Lucas Vazquez del Real Madrid.