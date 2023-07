Pirlo non ha dubbi: “Resto soddisfatto di quanto fatto alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Andrea Pirlo ha parlato della sua esperienza alla Juve : " Resto soddisfatto di quanto avevo fatto. Gli allenatori cambiano, rimangono le società". Ora però i bianconeri vivono un momento difficile: " Per la nuova Juve servirà tempo ".

Sul Napoli Campione d'Italia: "Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo. Bisogna vedere cosa faranno le rivali".