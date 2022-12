Pioli: “Juve? Tra le migliori rose della Serie A. Stupito quando era indietro”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato della ripresa della Serie A: "Per chi ha riposato è stato un bene secondo me, arriveranno a gennaio in buone condizioni fisiche e mentali. Chi gioca il Mondiale non so come arriverà. Sulla carta chi ha meno giocatori al Mondiale è avvantaggiato, però poi si vedrà".