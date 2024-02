Juve, Pimenta: “Pogba sarebbe pronto a tornare in campo anche domani”

Intervistata da Cronache di Spogliatoio l'agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha parlato del centrocampista francese: " Pogba sarebbe pronto a tornare in campo domani . È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente ".

"Prende un colpo, lo digerisce e va avanti - ha continuato -. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: ‘Facciamo qualcos’altro?’. E lui si arrabbia, mi dice: ‘Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato’".