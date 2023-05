Juve, Pimenta rassicura: “Il contratto di Pogba è stato rispettato”

In casa Juve c'è però chi è preoccupato dal risvolto economico della situazione: il Polpo è stato pagato circa 65mila euro per minuto giocato. Per questo alcune voci vorrebbero la Juve al lavoro per annullare il contratto, ma Pimenta ha rassicurato: "Contratto con la Juve rispettato? Assolutamente, perché non dovrebbe?".