Juve, Piccari: “Vlahovic o Lukaku? Allegri ha già scelto”

Piccari ha commentato il possibile scambio tra Juve e Chelsea Vlahovic-Lukaku, il quale presenterebbe una chiara posizione di mister Allegri

Intervenuto durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, il direttore di Tmw Radio Marco Piccari si è espresso su molti temi riguardanti la Juventus. In primo luogo, ha affrontato l'argomento di mercato riguardante la trattativa, al momento apparentemente congelata, tra bianconeri e Chelsea e che coinvolge Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Ecco cosa ha detto: "Lukaku a questo punto potrebbe essere nel mirino del Tottenham, che ha venduto Kane al Bayern. Lukaku è fuori dai programmi del Chelsea, questo è sicuro. Come sicuro il fatto che il tifo bianconero ieri ha ribadito allo Stadium la propria posizione. Allegri ha parlato apertamente di esigenze di bilancio a precisa domanda su Vlahovic. Ha detto e non ha detto però, come nel suo stile. Credo che sia importante l'aspetto tecnico e lui la sua preferenza l'abbia già data per Lukaku. La scelta di Allegri a livello tattico è chiara, al di là della questione di bilancio. E' chiaro però che il Tottenham potrebbe davvero aprire uno scenario interessante per la Juventus, perché nel mirino c'è anche Vlahovic".

Rovella in uscita dalla Juve — Altro tema di calciomercato è quello che riguarda Nicolò Rovella. Il giocatore gode della stima di mister Massimiliano Allegri, ma la Lazio sembrerebbe in pressing sul calciatore e disposta a versare una cospicua somma per lui. Piccari ha fatto il quadro della situazione tra Juventus e biancocelesti: "Rovella è un pallino di Sarri e Lazio e Juve hanno già fatto l'operazione Pellegrini. Rovella nella Juve del prossimo anno che giocherà una partita a settimana troverà spazio? Io credo di no, visto che si parla di un altro centrocampista in entrata. Che faranno, lo ridanno in prestito, magari al Monza o si fa altro? Sarri davvero lo stima molto e con lui avrebbe molto spazio. E giocherebbe anche in Champions".

Piccari su Cataldi — Nella trattativa per Rovella, la Lazio potrebbe inserire Danilo Cataldi: "Con Cataldi non partirebbe sfavorito, anzi. L'idea di Allegri è di avere soprattutto giocatori pronti, perché l'obiettivo non può essere come dice lui solo la zona Champions ma tornare a vincere subito. E con i giovani che fai? Fagioli potrebbe avere più spazio, Miretti non so, così come Rovella. Forse ad oggi l'Inter ha il miglior centrocampo della Serie A. Occhio però al Napoli con la mossa Cajuste, che è un elemento molto interessante. L'Inter davanti si muoverà. Arnautovic è uno con esperienza e non sposta tantissimo a livello di gol. Bisogna capire che fare, se puntare su un giocatore futuribile o su uno esperto. Dovranno decidere. Io credo che serva uno già pronto".