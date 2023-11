Juve, Piccari: “Allegri e Vlahovic si sopportano. Feeling mai scattato”

Intervenuto a Tmw Radio, il direttore Marco Piccari ha parlato del rapporto tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: “Secondo me Vlahovic e Allegri non si prendono più, si stanno sopportando. A questo va aggiunto che il calciatore ora non è al meglio, a me Vlahovic piace moltissimo e per me il Vlahovic di Firenze era paragonabile ad Haaland".