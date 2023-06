Juve, il piano risparmi dei bianconeri entra nel vivo: le cifre

La rifondazione della Juve passerà dai princìpi dell’autofinanziamento. Come ha ricordato di recente l’amministratore delegato, Maurizio Scanavino , "il quadro economico-finanziario della società è ancora piuttosto complicato". Si proseguirà con i tagli partendo dal monte ingaggi che, nel 2022/23, ha toccato i 158,1 milioni lordi come riportato dal Corriere dello Sport; 97,5 milioni netti (in base ai dati di Calcio&Finanza). La linea guida è però di mantenere ingaggi contenuti , come nel caso di Milik (che guadagnerà 3,5 milioni a stagione) e lo stipendio proposto a Timothy Weah (che ne percepirà 2 all'anno).

La società ha già fatto scelte significative, da Paredes (con il suo stipendio che pesava 7 milioni netti) a Di Maria (che ne guadagnava 6). Con Cuadrado - in scadenza fine mese- la Juve verrà poi alleggerita di altri 5 milioni. A conti fatti il risparmio ammonterebbe a 26,3 milioni. La dirigenza sta pensando di proseguire spedita su questa linea, cosa che potrebbe portare addirittura a oltre 123,6 milioni lordi di minori costi. Inoltre si lavora alla risoluzione del contratto di Alex Sandro -nonostante il recente rinnovo automatico per un anno- in modo da risparmiare altri 6 milioni netti. Altri ragionamenti andranno fatti per le posizioni di Szczesny (il cui contratto scadrà tra due anni con uno stipendio che pesa 6,5 milioni netti a stagione), di Bonucci (con uno stipendio di 6,5 milioni) e Rugani (pure lui in scadenza 2024 come Bonucci e il cui compenso ammonta a 3,5 milioni).