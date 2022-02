Juve, come cambiano i piani di mercato con Vlahovic

Il centravanti sarà il punto fermo dell'attacco da ora in avanti. Questo porterà la società a fare delle scelte importanti sul mercato estivo.

redazionejuvenews

L'acquisto di Dusan Vlahovic ha stravolto tutti i piani precedenti della Juventus. Un colpo talmente importante da rivitalizzare un ambiente che era dubbioso sull'andamento di una stagione un po' sottotono dei bianconeri. Un investimento d'altri tempi, vista la crisi economica portata dalla pandemia, che però chiarisce come il centravanti serbo sarà la colonna portante dell'attacco di Allegri per il presente e per il futuro. Questo inevitabilmente sta portando i dirigenti juventini a fare dei ragionamenti in vista del mercato estivo. Con chi giocherà l'ex viola nella prossima stagione? Una domanda a cui in questi mesi bisognerà dare risposta.

Ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha confermato che il tridente con gli attuali interpreti è una soluzione complessa: "Vlahovic, Dybala e Morata insieme? Dovrebbero correre tutti e tre, altrimenti non riusciremmo a sostenerlo. Con i nuovi arrivi non dobbiamo giocare fuori giri. Dobbiamo sempre mantenere un equilibrio, che è la forza di una grande squadra". Un messaggio importante e piuttosto diretto su ciò che si dovrà fare sul mercato estivo, per cambiare il volto del nuovo attacco bianconero.

Secondo calciomercato.com ci sono due opzioni che la Juve potrà attuare. La prima prevede un tridente con due giocatori sull'esterno, forti tecnicamente ma anche fisici, come lo era stato Mandzukic per Allegri fino a qualche anno fa. Da una parte ci sarebbe il ritorno di Chiesa ovviamente, che sarà un titolare appena avrà recuperato. Dall'altra si dovrebbe cercare un giocatore simile. Ad esempio quel Nicolò Zaniolodi cui si è tanto parlato in questi giorni. La seconda invece sarebbe quella di un 4-4-2 con Chiesa sull'esterno e Vlahovic in coppia con un altro attaccante, che potrebbe essere Dybala, in caso di rinnovo, o anche Morata, se verrà confermato. Dalla scelta del modulo dipenderà la campagna acquisti: la certezza è l'attaccante con la maglia numero 7.