Pessotto ricorda Vialli: “Per la Juve sarà sempre un punto di riferimento”

Le parole del responsabile del settore giovanile Pessotto intervenuto nel corso dell'evento benefico "My name is Luca. Ballata per Vialli"

Intervenuto nel corso dell'evento benefico "My name is Luca. Ballata per Vialli" il responsabile del settore giovanile della Juve Pessotto ha detto: "Con Luca abbiamo vissuto momenti straordinari insieme, abbiamo vinto tanto insieme e chiaramente la Champions League del 1996 è stato il momento più alto".

"Da quella stagione ci siamo portati dietro, poi, lo spirito di sacrificio di ognuno di noi, il senso di appartenenza e di unione di quel gruppo. È il messaggio che ci portiamo dietro e che cerchiamo di mantenere vivo ancora oggi in Juventus. Vialli per il Club è stato e rimarrà un punto di riferimento. Ha sempre preteso tanto da se stesso e dai compagni per raggiungere insieme un obiettivo comune. Senso di appartenenza e sacrificio sono sempre stati due principi cardine per lui".

"Tutti dovevano sentirsi importanti e nessuno indispensabile. L'allenamento diventava fondamentale per costruire le vittorie e questo penso debba essere il messaggio più importante perchè anche il grande campione deve sacrificarsi per la squadra, deve mettere il noi davanti all'io e lui lo faceva benissimo", ha concluso.

