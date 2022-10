L’agente Peris Ros: “Pedraza? Vediamo. Ferran Torres era vicino alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'agente Hector Peris Ros ha parlato dei suoi assistiti e i rapporti con la Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'agente Hector Peris Ros ha parlato di Pedraza, terzino sinistro del Villareal e suo assistito: "Negli ultimi giorni di agosto ne abbiamo parlato con l’Inter, ma l’affare per ora non è andato in porto, anche perché c’era poco tempo prima della chiusura del mercato. In passato anche l’Atalanta aveva mostrato interesse. Con il Villarreal i patti sono chiari: se arriva l’offerta di una big, tutte le parti la prendono seriamente in considerazione. Juve alla ricerca di un terzino? Lo sappiamo (ride, ndr). Può essere una buona idea, vediamo. I rapporti con il club bianconero sono ovviamente ottimi dopo che abbiamo portato a Torino Kenan Yildiz".

Su Yildiz ha aggiunto: "Kenan sta imparando la lingua e si sta ambientando a Torino, dove anche la famiglia ora lo sta seguendo. Per me si può immaginare una traiettoria simile a quella di Ferran Torres e Pedri, sono sicuro che il suo livello di calcio sia lo stesso: top class. Ma non abbiamo fretta, quando alla Juve lo riterranno pronto lo vedremo prima in Serie C con la NextGen. Credo già in questa stagione".

Ma perchè Yildiz ha scelto la Juve? "Per il progetto su di lui. C’era anche il Barcellona e il Bayern ha provato a tenerlo, ma Kenan era convinto di venire in Italia. E poi, personalmente, mi ritenevo in debito con la Juve per Ferran Torres. Nell'estate 2020, Ferran Torres doveva lasciare il Valencia ed era vicinissimo alla Juve. Addirittura stavamo già cercando casa a Torino. Poi i due club non si accordarono e Ferran Torres andò al City, prima di tornare in Spagna, al Barça".