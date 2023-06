Juve, Perin verso il Fenerbahce: tutto su Szczensy

Mattia Perin potrebbe salutare Torino nelle prossime settimane: in caso di mancata partecipazione alla Conference per lui...

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Juve mette in dubbio la permanenza di Mattia Perin in bianconero per la prossima stagione. Se la Juve non dovesse partecipare alla prossima Conference League, il secondo di Szczensy potrebbe fare le valigie. Il contratto di Perin scadrà tra due anni e tornò in bianconero dal Genoa nel 2021, convinto da Allegri.