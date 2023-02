Juve, Perin festeggia la nascita della terza figlia: “Benvenuta Viriginia”

"E' un fuoriclasse con la F maiuscola". Con queste parole Mattia Perin al termine della partita contro lo Spezia ha descritto Angel Di Maria. Se l'argentino è stato decisivo grazie alla rete del definitivo 2-0, altrettanto si può dire del portiere italiano, fondamentale in più di un'occasione. Per la Juve avere un portiere come lui in panchina è un lusso che molte altre squadre non possono permettersi, sempre pronto quando chiamato in causa.