Juve, Perin sui social: “Vialli e Tacconi, una vittoria per NOI e VOI”

Quando chiamato in causa Mattia Perin si dimostra sempre decisivo. Il portiere italiano anche contro la Cremonese ha giocato una prestazione di assoluto livello portando a casa l'ennesimo clean sheet della stagione. Per la Juve avere un secondo portiere così affidabile è un lusso che poche squadre in giro per l'Europa possono permettersi, decisivo non solo in campo ma anche fuori.