Juve, Perin una certezza: “Partita difficile ma abbiamo risposto alla grande”

Perin si conferma una certezza tra le fila bianconere. Le parole del portiere italiano al termine di Juventus-Sassuolo

In senso oggettivo, il fatto di essere certo, sicuro, cioè pienamente rispondente al vero, oppure immancabile, garantito. Questa è la definizione che da il vocabolario Treccani della parola certezza. Tra le fila bianconere Mattia Perin è sicuramente una certezza. Il portiere italiano ogni volta che è chiamato in causa risponde presente, sempre pronto nel momento del bisogno. Ad inizio stagione quando Szczesny aveva avuto delle difficoltà lui ha difeso con efficacia la porta bianconera e lo stesso ha fatto ieri sera in Coppa Italia contro il Sassuolo , decisivo in diverse occasioni nel primo tempo. Il classe 1992 è un dodicesimo uomo di altissimo livello.

Intervistato al termine della partita, l'ex Genoa ha rivelato: «Forse il gol a freddo ci ha fatto abbassare un po' la tensione, ma sappiamo che non possiamo permettercelo, anche questo sarà per noi una lezione; il tutto ha però reso la vittoria ancora più importante. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, e nel secondo tempo abbiamo risposto alla grande. Vlahovic ? Si è integrato alla grande dall'inizio, è un lavoratore, mi ha davvero colpito la sua professionalità».

La grandezza della Juventus sta anche in Perin e in tutte le seconde linee bianconere. Il portiere italiano, infatti, sarebbe titolare in gran parte delle squadre di Serie A, mentre i bianconeri possono permettersi il lusso di lasciarlo in panchina. La lunghezza della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è un gigantesco punto a favore della Juventus nella lotta Scudetto, che gli permette di poter schierare sempre giocatori freschi e di livello in ogni partita. Il merito va tutto alla dirigenza che negli anni è riuscita a costruire una squadra di altissimo livello, quasi 22 titolari. Se la Juventus vorrà provare la rimonta verso il primo posto servirà l'aiuto di tutti, dal primo all'ultimo giocatore in rosa. Sarà difficile, questo è poco ma sicuro.