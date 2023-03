Juve, Perin: “Ecco cosa ci siamo detti dopo la penalizzazione”

Intervenuto a margine della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, Perin ha parlato della penalizzazione afflitta alla Juve

Avere un secondo portiere come Mattia Perin per la Juve è un lusso che tante squadre in Italia e in Europa non possono permettersi. Quando chiamato in causa l'estremo difensore italiano ha sempre risposto presente, risultando decisivo in più di un'occasione. L'ex Genoa non è però soltanto un grande giocatore, ma anche un utilissimo uomo squadra, sempre pronto con la risposta giusta pronta.

Intervenuto a margine della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, Perin ha parlato di come lo spogliatoio ha reagito dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica: "Questa situazione ci ha unito. Su whatsapp il giorno della sentenza abbiamo parlato, poi anche il giorno dopo in spogliatoio lo abbiamo fatto dicendoci cosa avremmo dovuto fare per affrontare questo momento. Abbiamo poi dato vita sul campo a quelle parole. Questa crisi l'abbiamo utilizzata per darci energia".

Il portiere bianconero ha poi continuato parlando della classifica: "La classifica l'abbiamo sempre guardata con quello che abbiamo fatto sul campo. Questa sentenza c'è e non possiamo fare finta di niente, ma come punti siamo secondi". Chiosa finale sull'eliminazione dalla Champions League: "Forse siamo stati un po' superficiali, come contro il Benfica. Non si può tornare indietro, ma utilizziamo le sconfitte per capire dove possiamo migliorare".