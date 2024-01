Juve, Perin: “Obiettivo quarto posto ma sogniamo lo scudetto”

"Siamo la stessa squadra di campionato. Qui siamo stati facilitati dal gol trovato subito. Loro si sono aperti e abbiamo trovato gli spazi. Milik? Lui è un generoso. Preferisce far fare gol agli altri che fare una tripletta. La Coppa Italia è un obiettivo per noi come il campionato. Continuando così possiamo toglierci delle soddisfazioni. L'obiettivo è il quarto posto ma non possiamo dire che non sogniamo lo scudetto. L'Inter è comunque la squadra più forte".