Con un post su Instagram il portiere della Juve Perin ha voluto mandare un messaggio a tutti i giovani bianconeri e non solo

In una stagione difficile e segnata da una serie infinita di problemi, Perin è stato tra le poche note di liete in casa Juve. Il secondo portiere bianconero si è dimostrato un giocatore più che affidabile, sempre pronto e disponibile quando chiamato in campo.