Juve, Perin: “Esultare sotto la curva avversaria è una mancanza di rispetto”

Che sia in Serie A o in Coppa Italia, un derby d'Italia è sempre un derby d'Italia . Alla fine tra Juve e Inter ha vinto l' equilibrio , con le due squadre che hanno preferito difendersi più che attaccare. Le emozioni avvengono però tutte nel finale : prima il gol di Cuadrado , poi il rigore , il gol e soprattutto la rissa . Tre espulsi (Lukaku, Handanovic e Cuadrado) e tante polemiche.

Al termine della partita ai microfoni di Sky Sport il portiere bianconero Perin ha detto: "Rissa? Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo".