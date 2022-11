Juve, tanti auguri Perin! Allegri è pronto a fargli il regalo più bello

Non è difficile, dunque, pensare quale possa essere il desiderio di Mattia per festeggiarlo al meglio: sicuramente tornare a Torino con una vittoria per dare continuità ai quattro successi consecutivi ottenuti in campionato. E focalizzando l’attenzione sulla Serie A non possiamo non citare i numeri di Perin in questa prima parte di stagione perché nelle sei occasioni in cui è stato chiamato in causa per tre volte ha mantenuto la porta inviolata contribuendo a rendere la difesa bianconera quella meno battuta in tutta la massima serie italiana. Non è un caso, dunque, che le sue prestazioni gli siano valse il titolo di MVP del mese di settembre.