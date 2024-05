Juve, Perin difende Allegri: “Nel bene e nel male si dividono le responsabilità”

Intervenuto a margine dell'inaugurazione dello Juve Creator Lab, Perin ha detto: "Nello spogliatoio nessuno sta parlando del futuro.Quando raggiungeremo gli obiettivi ognuno penserà a cosa fare. Allenatore? È una questione che resta fuori dallo spogliatoio. Sia quando le cose vanno bene che male ci si dividono le responsabilità. Non è giusto che la responsabilità vada tutta al mister quando si perde perché in campo andiamo noi, altrettanto quando si vince il merito si divide tra giocatori e squadra. Non è mai colpa di uno o merito solo dell’altro. Abbiamo la possibilità di raggiungere due obiettivi e personalmente è entusiasmante. La mattina mi sveglio e non vedo l’ora di arrivare al campo per poter condividere con compagni e staff la possibilità di allenarci e preparare queste gare al meglio".