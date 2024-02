Juve, chi resta e chi va: tutte le percentuali di permanenza

Chi lascerà la Juve nel corso della prossima sessione di calciomercato? Tutte le percentuali di permanenza secondo Tuttosport

Roberto Maccarone Redattore 27 febbraio - 10:33

La squadra di Allegri ha ancora molto per cui combattere ma la dirigenza Juve comincia già a pensare alla prossima stagione. Sono molti infatti i giocatori in bilico, che potrebbero lasciare Torino o essere venduti. Tuttosport ha analizzato le loro situazioni decretando per ognuno una percentuale di permanenza.

Alex Sandro (0%) è certo di lasciare la Vecchia Signora: il suo contratto scadrà e non c'è nessuna intenzione di rinnovarlo. Al contrario al 95% Yildiz resterà in bianconero, presente e futuro della squadra. Situazione simile per Bremer (80%) e Vlahovic(70%): sono dei punti fissi della squadra e dovrebbero rimanere.

Ben più incerto, invece, il futuro di Chiesa (50%) e Rabiot (50%). L'attaccante italiano se non dovesse rinnovare potrebbe essere venduto mentre il francese ha il contratto in scadenza e potrebbe lasciare la squadra a parametro zero.

