Juve, Percassi avvisa: “Koopmeiners non ha chiesto di essere ceduto”

Teun Koopmeiners è il sogno di mercato della Juve, il centrocampista che potrebbe far fare il salto di qualità alla mediana bianconera. Acquistarlo non sarà semplice, con l'Atalanta che è pronta a sparare alto per il prezzo: serviranno almeno 60 milioni di euro. L'olandese ha però espresso la sua volontà di lasciare la Dea, specificando in un'intervista di aver già comunicato la decisione al club nerazzurro. Intervistato da l'Eco di Bergamo l'amministratore delegato dell'Atalanta Percassi ha però smentito tutto: "La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto".