Juve, per la regia si pensa ad uno tra Jorginho e De Jong

I due centrocampisti piacciono molto alla Juve e uno dei due potrebbe raggiungere la Mole a giugno

Dopo aver pareggiato nell'ultima uscita di campionato contro il Milan, ora la Juve si prepara al meglio per la prossima sfida di campionato contro il Verona che, sarà in programma tra due settimane, ovvero dopo il rientro dei giocatori impegnati con le loro rispettive Nazionali. Ma alla Continassa sono ore infuocate soprattutto per quel che sta accadendo sul mercato, con il colpo Vlahovic già definito e con molti nomi altisonanti che fanno gola alla Vecchia Signora e a tutti i suoi tifosi.

Dopo essersi aggiudicata uno dei migliori talenti in cicrolazione, ora la Juve deve anche fare cassa e i nomi dei possibili partenti sono molti. Da Bentancur, Rabiot, Ramsey e Alex Sandro, giusto per citare i piu papabili, ma con un occhio anche alla situazione delicata che vige attorno a de Ligt.

Una volta sistemato il reparto offensivo, ora è il turno del centrocampo, dove è evidente che ci sia bisogno di qualche ritocco di spessore. In queste ultime ore sarebbero emerso due nomi che potrebbero far fare un notevole salto di qualità alla squadra. Stiamo parlando dell'italiano Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023, e dell'olandese Frankie De Jong, giocatore per il quale il Barcellona versò 75 milioni di euro nelle casse dell'Ajax. Al momento si tratta solo di una suggestione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, ma visto il precedente con Vlahovic, potrebbe veramente accadere di tutto.