Juve, per il Benevento cinque assenti

Oltre lo squalificato Cuadrado altri giocatori non sono ancora al meglio della condizione

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, vincendo domenica contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Dopo le critiche piovutegli addosso dopo la sfida di Champions League, Cristiano Ronaldo ha risposto sotterrando la squadra di Semplici sotto una tripletta messa a segno in poco più di mezz'ora. Una risposta alle critiche ricevute, sottolineata anche dalla polemica esultanza nella quale il portoghese ha portato il dito all'orecchio davanti alla telecamera che lo inquadrava. Il portoghese al termine della partita ha anche rifiutato l'intervista, sintomo dell'insofferenza che in questo momento sta provando.

La squadra di Andrea Pirlo è chiamata a dare seguito alla vittoria ottenuta contro la squadra di Semplici domenica pomeriggio, quando a Torino arriverà il Benevento per l'ultima giornata del campionato di Serie A prima della sosta. La Juventus è costretta a vincere, per continuare ad inanellare vittorie consecutive che dovranno essere quante più possibili per recuperare l'Inter prima in classifica. I nerazzurri sono infatti dieci punti avanti ai bianconeri, che hanno però ancora una partita da recuperare, quella con il Napoli, che avrebbe dovuto recuperarsi oggi e che invece si recupererà il 7 aprile, dietro richiesta delle stesse due società.

Per la partita di domenica il tecnico bresciano dovrà fare a meno di alcuni giocatori: oltre allo squalificato Cuadrado, che ha rimediato un'ammonizione nella partita contro il Cagliari, i bianconeri dovranno fare ancora a meno dei lungodegenti Paulo Dybala, ancora alle prese con i suoi problemi, Rodrigo Bentancur, ancora affetto dal COVID, e Demiral, ai quali si sono aggiunti Aaron Ramsey e Alex Sandro, anche lui uscito malconcio dalla partita contro i sardi. Andrea Pirlo potrebbe recuperare Gianluigi Buffon, che potrebbe far rifiatare Szczesny prima della pausa delle Nazionali, che servirà al tecnico per recuperare alcuni uomini chiave per la squadra.