Juve, per Alvarez è braccio di ferro con la Fiorentina

L'attaccante del River Plate piace sia alla Juve che alla Fiorentina

Dopo aver pareggiato in casa contro la Svizzera, ora l'Italia deve obbligatoriamente vincere nel prossimo impegno contro l'Irlanda, se vuole ottenere la qualificazione ai Mondiali in Qatar senza dover correre il rischio di giocarsela allo spareggio. Nel frattempo però, i dirigenti di molte squadre di club stanno continuano a lavorare duro sul mercato. In casa Juve gli obiettivi maggiori sono sempre a centrocampo e in attacco, ed è proprio in quest'ultimo reparto che la società della Continass si sta muovendo.