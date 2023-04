Juve, tra -15 e lotta Champions: settimana decisiva per i bianconeri

Tra la sfida con il Sassuolo in programma questa sera e quella contro il Napoli del 23 aprile ci sono soltanto sette giorni. Una settimana che rischia di essere decisiva per le sorti della stagione della Juve. I bianconeri dovranno infatti affrontare due partite di Serie A difficili come quelle contro i neroverdi di Dionisi e gli azzurri di Spalletti. In mezzo il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP, ma soprattutto la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione di 15 punti in classifica.