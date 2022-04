Juve, Pellegrini sfiora il gol dell’ex: giusto annullarlo?

In Cagliari-Juve Pellegrini ha trovato la via del gol, ma il il VAR ha annullato la rete. Giusto o sbagliato?

redazionejuvenews

Ottima vittoria per la Juve di Massimiliano Allegri, che contro il Cagliari ha fatto vedere tutta la sua grinta e voglia di vincere. Nonostante lo svantaggio, i bianconeri non si sono persi d'animo e grazie ai gol di de Ligt e Vlahovic hanno portato a casa tre punti preziosi. Non sono mancate però le polemiche: nel primo tempo, infatti, Pellegrini aveva trovato la via del gol, annullato dal VAR per tocco di mano di Rabiot. Al termine della partita l'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di Dazn ha analizzato l'azione: "Regolamento puro e semplice, anche se è un episodio atipico. Rabiot tocca con il gomito: un gol che viene segnato direttamente con le braccia deve essere annullato, è un episodio oggettivo". La regola è chiara e va rispettata.

Al termine della partita il terzino italiano della Juventus ha detto: "Siamo riusciti a capovolgere il risultato, pazienza per il mio gol non convalidato, va bene così. Da inizio anno tutti quanti lavoriamo per migliorarci, sono felice di trovare continuità e contribuire come sto facendo in quest'ultimo periodo. Mi sento più maturo, ed è normale, giocare per la Juventus è qualcosa che ti fa stare quotidianamente a contatto con tanti campioni e la crescita è esponenziale. Era giusto trovare continuità anche fuori di qua, ma giocare in squadre come la Juve è il sogno di tutti. Qui la testa va molto più veloce".

Questione di testa, di mentalità. Ma basta questo per meritarsi un posto da titolare nella Juventus? Sulla fascia sinistra in questa stagione la squadra di Massimiliano Allegri ha faticato più del dovuto. Alex Sandro, De Sciglio e lo stesso Pellegrini hanno convinto solo a tratti e in vista del prossimo anno la dirigenza sta già pensando a qualche rinforzo. Chi? Un nome accostato ai bianconeri è quello di Renan Lodi, ma ancora è tutto da decidere.