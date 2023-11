Pedullà rivela: “La Juve ha dei dubbi su Samardzic”

Intervenuto dagli studi di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rivelato: "Dubbi della Juventus riguardanti Samardzic: il serbo è apprezzato in prospettiva, ma il club bianconero non ha ancora fatto alcuna mossa e non è detto che la faccia perché almeno fino a giugno preferirebbe valorizzare i giovani che ha in organico".