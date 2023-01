Juve, Pedullà sicuro: “Niente rinnovo per Cuadrado e Alex Sandro”

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione contrattuale di Cuadrado e Alex Sandro

redazionejuvenews

Il mercato è ormai entrato nel vivo ma l'impressione è che questo gennaio non vedremo grandi colpi in Serie A. Tra Covid e crisi economica nessuno sembra poter puntare a acquisti faraonici. La Juve in particolare dopo le dimissioni del Cda e con i conti in rosso per più di 280 milioni, non potrà che puntare a un mercato a costi contenuti. L'idea è semplice: vendere prima di comprare.

E parlando di possibile cessioni, in uscita c'è Luca Pellegrini, che dopo una buona prima metà di stagione all'Eintracht Francoforte potrebbe già cambiare squadra. La Lazio è infatti interessata al suo cartellino, come confermato da Alfredo Pedullà sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "La Lazio andrà presto all’assalto di Luca Pellegrini, magari dopo aver trovato una sistemazione a Fares nell’indispensabile equilibrio che deve esserci tra entrate e uscite".

Un altro capitolo importante sarà quello dei rinnovi di contratto. Se Danilo sembra ormai a un passo dalla firma, non si può dire altrettanto di Cuadrado e Alex Sandro: "La Juve non provvederà al rinnovo di Cuadrado e Alex Sandro; non a caso entrambi stanno già valutando qualche proposta, anche in un calcio di periferia che però garantisce tanti soldi e permette di far lievitare un conto in banca già molto ricco".